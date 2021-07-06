Evden kaçan piton, komşuyu tuvalette yakaladı

6 Temmuz 2021 Salı 11:03 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 11:04

Avusturya'nın yerel gazetelerinden Salzburger Nachrichten'de yer alan habere göre, 65 yaşında talihsiz bir adam, tuvalette dev bir piton tarafından ısırıldı.

Haberde, komşusu tarafından beslenen albino pitonun, borulardan geçerek başka bir daireye geçtiği belirtildi.

65 yaşındaki talihsiz adam, sabah saat 06:00 sıralarında lavaboya gidince, birden şiddetli bir ağrı hisseti. Kaçamaya çalışan adam, en az 1,5 metrelik bir pitonun kendisini ısırdığını fark etti.

Pitonlar zehirli olmasa da, tuvaletteki bakteriler nedeniyle ısırığın enfeksiyona neden olma riski bulunuyor.

Vücudunun bazı bölgelerinde hafif yaralar oluşan adamın, hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yılanı saklandığı yerden çıkarmak için olay yerine yerel bir sürüngen uzmanıyla birlikte polis ekipleri sevk edildi.

Yılanın daha sonra zarar görmeden kurbanın 24 yaşındaki komşusu sahibine teslim edildiği bildirildi. Rapora göre adam, evinde özel olarak hazırlanmış kafes ve çekmecelerde 11 adet zehirsiz yılan ve bir kertenkele besliyor.

Sürüngen sahibi, polis gelene kadar pitonun kaçtığını bile anlamadı ve yılanın nasıl kaçtığını bilmediğini söyledi.