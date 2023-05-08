Eve hapsedilen göçmenler kurtarıldı

Meksika basınında çıkan habere göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado kasabasında göçmenlerin zorla tutulduğu eve baskın yaptı.

Polis ekipleri, 113 göçmeni sağ olarak kurtarmayı başardı.

Yetkililer, kurtarılan kişilerin Kolombiya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Küba, El Salvador, Ekvador, Honduras, Hindistan, Nepal ve Afganistan uyruklu olduğunu ve Ulusal Göç Enstitüsü'ne nakledileceğini bildirdi.

Operasyon kapsamında insan kaçakçısı olduğu belirtilen 5 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Meksika'da çok sayıda göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.