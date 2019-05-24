Everest tırmanışında insan trafiği: 3 dağcı öldü
Dünyanın en yüksek dağı olan Everest´in zirvesine yapılan tırmanışta, yaklaşık 320 dağcının oluşturduğu insan trafiği, 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
- DHA
Nepal´de yer alan ve dünyanın en yüksek dağı olan Everest´in zirvesine yapılan ve yaklaşık 320 dağcının katıldığı tırmanışta, oluşan insan trafiğinin 3 dağcının hayatını kaybetmesine neden olduğu duyuruldu.
Dağcı Nirmal Purja, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafın açıklamasında, zirveye kadar insan trafiğinin olduğunu duyurdu. Dağın zirvesine yakın olan bölgeye aynı zamanda `ölüm bölgesi´ deniyor.
TOPLAMDA 300´DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Everest dağının zirvesi 8 bin 848 metre yükseklikte bulunuyor. 1953 yılında ilk tırmanışı yapıldı. 1953´ten bu güne Everest´te 300´den fazla dağcının hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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