Everest tırmanışında insan trafiği: 3 dağcı öldü

Nepal´de yer alan ve dünyanın en yüksek dağı olan Everest´in zirvesine yapılan ve yaklaşık 320 dağcının katıldığı tırmanışta, oluşan insan trafiğinin 3 dağcının hayatını kaybetmesine neden olduğu duyuruldu.

Dağcı Nirmal Purja, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafın açıklamasında, zirveye kadar insan trafiğinin olduğunu duyurdu. Dağın zirvesine yakın olan bölgeye aynı zamanda `ölüm bölgesi´ deniyor.

TOPLAMDA 300´DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Everest dağının zirvesi 8 bin 848 metre yükseklikte bulunuyor. 1953 yılında ilk tırmanışı yapıldı. 1953´ten bu güne Everest´te 300´den fazla dağcının hayatını kaybettiği belirtiliyor.