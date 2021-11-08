Fransız basınındaki haberlere göre, Everest Dağı'na tırmanan ve 26 Ekim'den beri kayıp olan 3 Fransız dağcıyı arama çalışmalarının yapıldığı bölgede, yerel dağ rehberleri 3 ceset buldu.
Nepal polisi, cesetlerin, aramanın yapıldığı bölgenin çok yakınında bulunduğunu, kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Nepal'de 26 Ekim'de isimlerinin Louis Pachoud, Gabriel Miloche ve Thomas Arfi olduğu belirlenen 3 Fransız dağcı ile Everest'e tırmandıkları sırada irtibat kopmuştu.
Bölgede başlayan arama kurtarma çalışmalarında zirve noktası 8 bin 849 metre olan dağın, 5 bin 900 metre yükseklikte dağcıların izlerine ulaşılmıştı.
Dağ turizminin yaygın olduğu Nepal, eylülden bu yana yabancı dağcıları yeni tip koronovirüs (Kovid-19) karantinasından muaf tutuyor.
Salgın nedeniyle 2020'de, 30 milyon nüfuslu ülkede turizm endüstrisi durma noktasına gelmişti.