AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 11:00

Fransız basınındaki haberlere göre, Everest Dağı'na tırmanan ve 26 Ekim'den beri kayıp olan 3 Fransız dağcıyı arama çalışmalarının yapıldığı bölgede, yerel dağ rehberleri 3 ceset buldu.

Nepal polisi, cesetlerin, aramanın yapıldığı bölgenin çok yakınında bulunduğunu, kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

EVEREST'E TIRMANDIKLARI SIRADA İRTİBAT KESİLMİŞTİ

Nepal'de 26 Ekim'de isimlerinin Louis Pachoud, Gabriel Miloche ve Thomas Arfi olduğu belirlenen 3 Fransız dağcı ile Everest'e tırmandıkları sırada irtibat kopmuştu.

Bölgede başlayan arama kurtarma çalışmalarında zirve noktası 8 bin 849 metre olan dağın, 5 bin 900 metre yükseklikte dağcıların izlerine ulaşılmıştı.

Dağ turizminin yaygın olduğu Nepal, eylülden bu yana yabancı dağcıları yeni tip koronovirüs (Kovid-19) karantinasından muaf tutuyor.

Salgın nedeniyle 2020'de, 30 milyon nüfuslu ülkede turizm endüstrisi durma noktasına gelmişti.