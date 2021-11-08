Evine SİHA'lı saldırı düzenlendi: Kim olduklarını çok iyi biliyoruz

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 07:12 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 07:12

Bağdat'ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle toplayan Kazımi, burada yaptığı konuşmada, "Dünkü suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız." dedi.

Bağdat'ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Kazımi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın Şii milis güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.

- KAZIMİ'NİN BAĞDAT'TAKİ EVİ VURULMUŞTU

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların, 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri, Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.