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Evlilik vergisi yüzünden 4 ayda 1 kişi evlenebildi

Nijerya’nın Kano eyaletindeki bir köyün muhtarı erkeklere “evlilik vergisi” getirdi. Vergiyi ödeyemeyenler evlenemiyor.

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Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kano eyaletinde, bir muhtarın evlenmek isteyen erkeklere vergi zorunluluğu getirmesi nedeniyle köydeki gençlerin evlenmekte zorlandığı bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Kano eyaletine bağlı Kera köyünün muhtarı Ado Sa’id, evlenmek isteyen erkeklere 137 bin naira (377 dolar) vergi ödeme zorunluluğu getirdi. 

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Gençlerin evlilik yolunda atması gereken adımlar, verginin ödenmesiyle de bitmiyor. Damadın evlenebilmesi için aynı zamanda gelinin ailesine mobilya ve mutfak malzemeleri alması da gerekiyor. Muhtar Sa’id, yaptığı açıklamada, verginin evlilikleri garanti altına almak için konulduğunu, ödenmesi gereken miktarın çok olmadığını savundu. Köydeki gençlere getirilen vergi zorunluluğu nedeniyle 4 ayda sadece 1 kişinin evlenebildiği öğrenildi. 

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