EVP lideri Weber Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi hâlinde Türkiye’nin AB üyeliği sürecini sonlandıracak
Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) lideri Manfred Weber, Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi hâlinde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini sonlandıracağını söyledi.
Mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde EVP’nin liste başı adayı ve Avrupa Komisyonu Başkanı olmak isteyen Alman Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Weber, Finlandiya eski Başbakanı Alexander Stubb’la liste başı adaylığı için yarışıyor. EVP’nin yine en güçlü parti grubunu oluşturması hâlinde, adayının kazanmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.
(Akşam)
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