F-15E sonrası MC-130J hezimeti! ABD İran'da iki uçağını imha etti

ABD basını, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda görev alan iki MC-130J uçağın mahsur kaldığını ve imha edildiğini yazdı. Haberlere göre uçaklar, İran'ın eline geçmemesi için ABD tarafından bilinçli olarak yok edildi. Ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağının yok edildiğini duyurdu.

5 Nisan 2026 Pazar 11:19
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ismi paylaşılmayan bir yetkili, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini belirtti.

Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" belirten yetkili, bu uçakların "yok edildiğini" kaydetti.

The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" belirtildi.

Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ: ABD'YE AİT İKİ C-130 NAKLİYE UÇAĞI YOK EDİLDİ

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." dedi.

- NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

ABD ve İran askerleri karşı karşıya geldi Pilot kurtarma operasyonunda çatışma çıktı

Görevden alınan komutandan veda mesajı Trump'a imalı gönderme
