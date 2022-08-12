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Dünya

F-16 için kritik görüşme... Geri sayım başladı

ABD ve Türkiye arasındaki F-16 görüşmelerinin üçüncü toplantısı, 15 Ağustos Pazartesi yapılacak. Buluşma, ABD Temsilciler Meclisi'nden F-16 satışına 'şartlı' onay veren yasanın ardından gerçekleşecek olması nedeniyle kritik.

Yeni Şafak 12 Ağustos 2022 Cuma 09:22 - Güncelleme:
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İlki 2020 Aralık, ikincisi 2022 Şubat'ta gerçekleştirilen ABD-Türk heyetler arasındaki F-16 talebine ilişkin görüşmelerin üçüncüsü Amerika'da olacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna savaşında arabuluculuk rolünü üstlenmesi ve ardından tahıl koridorunun oluşmasına ön ayak olarak tarihi bir başarıya imza atması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye F-16 tipi savaş uçaklarının satılması için kolaylık sağlaması bekleniyor.

Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın acil harekat ihtiyacı kapsamında geçtiğimiz yıl ABD'ye bir talepte bulunmuştu. Söz konusu talep, 40 aded F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 aded F-16 Blok 40 / 50+'ın Blok 70 seviyesine modernizasyonunu içeriyor.

  • f-16
  • SAVAŞ UÇAĞI

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