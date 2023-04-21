F-16 onayı İsveç'i panikletti: Ne olur pastanın tamamını Türkiye'ye vermeyin!

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç, Finlandiya'nın da NATO'ya girmesiyle yalnız kaldı. Söz verdiği halde Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeyen Stockholm hükümeti ise ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları NATO'ya izin şartıyla vermesini umuyordu. ABD'nin F-16 kitlerini onaylamasının ardından ise İsveç basınında "Ne olur NATO'ya girene kadar pastanın tamamını Türkiye'ye vermeyin" sözleri yankılandı.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya grrmek isteyen İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'den yediği veto, son zamanlarda dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. Türkiye, geçtiğimiz günlerde şartlarını yerine getirdiği için Finlandiya'ya onay vermiş ve Finlandiya, 31. üye olarak NATO'ya katılmıştı.

Ancak söz konusu durum İsveç için aynı şekilde değil. İsveç'te terör örgütü PKK'nın yuva yapmış olması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saygısızlıklar ve Türkler ve Müslümanlar'dan nefret eden Rasmus Paludan'ın geçtiğimiz aylarda yaktığı Kur'an-ı Kerim sonrası Türkiye İsveç'e onay vermeyeceğini duyurdu.

Yükselen Rusya gerilimi nedeniyle ise İsveç bir an önce NATO'ya girmek istiyor. Bunun için ABD'ye bel bağlayan ülke, uzun zamandır ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları NATO izni şartıyla vermesini istiyor.

Ancak, daha önce de ABD altını çize çize yaptığı açıklamalarda F-16 satış sürecinin İsveç'in NATO'ya girmesiyle hiçbir alakası olmadığını ifade etmişti.

Geçtiğimiz günlerde F-16 kitinin satışına onay verilmesi üzerine ise İsveç'te bir hayal kırıklığı yaşıyor. İsveç'in önde gelen gazetelerinden Expressen, söz konusu F-16 durumunu masaya yatırdı.

Kaderlerinin Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere de bağlı olduğunu ifade eden gazete, Dış Politika Enstitüsü'ne bağlı emekli siyaset bilimi profesörü Jan Hallenberg'in görüşlerine yer verdi.

Sabah'ın haberine göre, Hallenberg, "Bu tür şeyler tesadüfen olmaz. ABD Türkiye'ye 'Finlandiya'yı içeri almanız iyi oldu. Ancak İsveç'de içeri alana kadar tamamını alamayacaksınız.' dedi. Pastanın tamamını Türkiye'ye vermeyin" sözlerine yer verdi.

İsveç sırtını bu konuda ABD'ye yaslamış durumda. Geçtiğimiz haftalarda ABD Savunma Bakanı Llyod J. Austin yıllar sonra İsveç'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Austin, 'yazdan önce İsveç'in NATO'ya girmesi için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini' ifade etmişti.