İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8119
  • EURO
    21,4694
  • ALTIN
    1259.68
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

F-16 pilotlarının yeni adresi belli oldu

Belçika, ABD'nin Ukraynalı pilotların F-16 eğitimini onaylamaya hazır olmasından memnun olduğunu bildirdi.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 19:57 - Güncelleme:
F-16 pilotlarının yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ABD'nin Ukraynalı pilotların F-16 eğitimini onaylamaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

"F-16 EĞİTİMİNİ ONAYLAMAYA HAZIR OLMASINDAN MEMNUNUZ"

De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İngiliz, Danimarkalı ve Hollandalı meslektaşlarımla, ABD'nin Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarında eğitimini onaylamaya hazır olduğu haberini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

GELECEK HAFTA BELİRLENECEK

Detayların gelecek haftalarda belirleneceğini kaydeden de Croo, "Ukrayna, Belçika ve ortaklarının sarsılmaz desteğine güvenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

  • f-16
  • belçka
  • pilot
  • f-16 pilotu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.