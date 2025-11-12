İSTANBUL 17°C / 11°C
Dünya

F-16 savaş uçaklarına hazırlık başladı! MiG-29 ve Su-25'ler için ek bütçe ayrıldı

Hava filosunu yenilemek üzere ABD'den 2,5 milyar karşılığında 16 adet F-16 savaş uçağı almak için anlaşma imzalayan Bulgaristan'dan kritik bir adım geldi. Bulgar yönetimi, eski Rus savaş uçaklarının bakımı için 55 milyon avro bütçe ayırdı.

12 Kasım 2025 Çarşamba 18:36
F-16 savaş uçaklarına hazırlık başladı! MiG-29 ve Su-25'ler için ek bütçe ayrıldı
ABONE OL

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, eski Rus savaş uçakları MiG-29 ve Su-25'in bakımları için 55 milyon avro bütçe ayrıldığını duyurdu.

"MiG-29 ve Su-25 uçaklarının 2026 yılındaki tahmini işletme giderleri toplamda 114 milyon levanın (55 milyon avro) biraz üzerinde olacak." ifadelerini kullanan Zapryanov, bu hesaplamanın her iki uçak tipine ilişkin bakım, yedek parça, yakıt ve diğer işletme ihtiyaçlarına göre yapılan yıllık planlamalara dayandığını belirtti.

MİG-29 VE SU-25'LER HİZMET DIŞI BIRAKILMAYACAK

Zapryanov, F-16 savaş uçakları tamamen göreve başlamadan önce MiG-29 ve Su-25'lerin hizmet dışı bırakılmayacağını, çünkü bunun Bulgaristan Hava Kuvvetleri'nin etkinliğini zayıflatacağını ve ülkenin hava savunmasında geçici bir boşluk oluşmasına yol açacağını vurguladı.

Bulgaristan, hava filosunu yenilemek üzere ABD'den 2,5 milyar karşılığında 16 adet F-16 savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.

Bulgaristan, hava sahasını korumak için kullandığı yaklaşık 15 uçaktan oluşan MiG-29 filosunun teknolojik ömrü azaldığı için yeni F-16'ların görevi devralmasını sabırsızlıkla bekliyor.

