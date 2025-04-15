Yabancı basında yer alan habere göre, bu satışın, İsveç ve savaş uçağını geliştiren Saab'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Latin Amerika'daki ve Kanada'daki savunma sanayi varlıklarını genişletmek için geliştirdikleri daha geniş bir ihracat stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Brezilya'nın devam eden Gripen E programı ve Kolombiya'nın yakın zamanda IAI Kfir filosunun yerini alacak platformu seçmesinin ardından, İsveç şimdi Gripen'i Peru'nun savaş uçağı modernizasyon çabasında rekabetçi bir seçenek olarak konumlandırmaya çalışıyor.

Satış sadece savaş uçaklarını değil, aynı zamanda Peru Hava Kuvvetleri'nin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uyarlanmış daha geniş bir paketi yansıtabilecek belirtilmemiş hava savunma sistemlerini de içeriyor.

Saab'ın bölgesel endüstriyel stratejisi, özellikle Gavião Peixoto'da yerel bir üretim hattının kurulması ve Embraer ile ortaklıklar yoluyla Brezilya ile uzun vadeli işbirliğini içeriyor. Brezilya'da uygulanan model, özellikle hükümetler arası anlaşma ilerlerse Peru'da da kopyalanması düşünülüyor.

MİG-29 VE MİRAGE 2000P FİLOLARININ YERİNİ ALACAK

Ekim 2024'te Peru Savunma Bakanı Walter Enrique Astudillo Chávez, yaşlanan MiG-29 ve Mirage 2000P filolarının yerini alacak 24 yeni çok amaçlı avcı uçağı tedarik etme planlarını kamuoyuna doğruladı. Gripen E/F, Lockheed Martin F-16V Block 70 ve Dassault Rafale F4 ile birlikte kısa listeye giren üç platformdan biri. Peru, bu yeni avcı uçaklarının satın alınmasını finanse etmek için Banco de la Nación'dan 7,58 milyar soles (yaklaşık 2 milyar ABD doları) tutarında bir kredi talebinde bulundu.

Anlaşmanın onaylanması halinde, Peru'nun Gripen E/F satın alması, Brezilya ve Kolombiya'nın ardından platformun Latin Amerika'daki üçüncü doğrulanmış siparişi olacaktır. Saab, Gripen'i ABD ve Fransız platformlarına karşı uygun maliyetli ve birlikte çalışabilir bir alternatif olarak aktif bir şekilde konumlandırmıştır.

ÇEŞİTLİ VERSİYONLARLA SÜREKLİ GELİŞTİRİLDİ

Gripen platformu ilk olarak 1990'larda tanıtıldı ve Gripen A/B, C/D ve mevcut Gripen E/F nesli dahil olmak üzere çeşitli versiyonlar aracılığıyla geliştirildi. Gripen E ilk olarak 2017'de uçuruldu ve önceki versiyonlara göre önemli yükseltmeler içeriyor. Bunlar arasında artırılmış dahili yakıt kapasitesi, daha güçlü bir General Electric F414G motoru ve daha hızlı güncellemeler ve yazılım değişikliklerine izin veren modüler bir aviyonik sistem yer alıyor. Ayrıca gelişmiş hayatta kalma sistemleri ve ağ merkezli savaş yetenekleri de sunuyor.

Gripen E, Raven ES-05 AESA radarı ve hem kendini koruma hem de elektronik saldırı rolleri için tasarlanmış dahili bir elektronik harp takımıyla donatılmıştır. Meteor ve IRIS-T hava-hava füzeleri ve GBU-49 ve Taurus KEPD 350 seyir füzesi gibi hava-kara mühimmatları da dahil olmak üzere çok çeşitli silahları destekler. Uçak ayrıca keşif görevleri ve savaş alanı veri birleştirme yeteneğine sahiptir. İki koltuklu Gripen F, öncelikle platforma F-39E/F adını veren Brezilya için geliştirilmektedir.