Savunma meraklılarını yakından ilgilendiren önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yabancı basında yer alan haberde, Tayland'ın, hava gücünü Gripen E/F savaş uçakları ile modernize etme kararı aldığı belirtildi. İlk etapta 4 uçağın 2029'a kadar teslim edileceği, toplamda 12 adet uçağın ise 2035'e kadar hizmete alınmış olacağı vurgulandı.

Tayland, Surat Thani'deki 7. Kanat'ta konuşlu, 8 tek kişilik C ve 4 çift kişilik D modelinden oluşan 12 Saab JAS 39 Gripen C/D savaş uçağından oluşan bir filo işletiyor . Bu uçaklar, Tayland'ın ABD kaynaklı savaş uçaklarından İsveç yapımı platformlara geçişinin bir parçası olarak 2011-2013 yılları arasında teslim edildi.

Operasyonel hizmette, Gripen C/D filosu, iki Saab 340 AEW&C uçağı ve ağ merkezli bir komuta ve kontrol altyapısıyla entegre edilmiş olarak, Tayland'ın temel çok rollü muharebe kabiliyeti haline geldi. Gripen'ler, Tayland hava sahası ve Tayland Körfezi genelinde deniz devriyeleri, ortak tatbikatlar ve hızlı hava müdahale görevleri için düzenli olarak konuşlandırılıyor.

Kamboçya ile sınır gerginliğinin son dönemde tırmanması, Tayland hava kuvvetlerinin konuşlanmasında bir dönüm noktası oldu. 26 Temmuz 2025'te, Tayland Hava Kuvvetlerine ait Gripen C avcı uçakları, tartışmalı Preah Vihear bölgesi yakınlarında tekrarlanan sınır ötesi bombardıman olaylarına yanıt olarak Kamboçya topçu mevzilerine hassas hava saldırıları düzenledi. Bu angajman, Gripen'in Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri hizmetinde ilk doğrulanmış muharebe kullanımı oldu ve daha geniş menzil, elektronik harp kabiliyeti ve vuruş hassasiyetine sahip modernize edilmiş platformlara olan artan talebi vurguladı. Gripen C/D'nin sınırlı çatışma senaryosundaki operasyonel etkinliği, hükümetin yeni E/F alımını onaylamasını hızlandırmada önemli bir rol oynadı.

YENİ NESİLLER ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELERE SAHİP

Yakında piyasaya sürülecek Gripen E ve F varyantları, şu anda hizmette olan C/D modellerine göre önemli bir nesil sıçramasını temsil ediyor. Gripen E, Gripen C'de kullanılan RM12 motorundan %20 daha fazla itme gücü sunan daha güçlü bir General Electric F414G motoruna sahip. Daha uzun tespit menzilleri ve düşük RCS hedeflerinin daha iyi takibini sağlayan gelişmiş Raven ES-05 aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı ile donatılmış. Uçak ayrıca, zorlu elektronik ortamlarda pasif hedef tespitini geliştiren Skyward-G kızılötesi arama ve takip (IRST) sistemini de entegre ediyor. Artırılmış dahili yakıt kapasitesiyle Gripen E, daha uzun menzil ve bekleme süresi sunarken, yüksek hızlı Ethernet bağlantılarına dayalı yeni tasarlanmış aviyonik mimarisi, hızlı yazılım güncellemeleri ve gelecekte ölçeklenebilirlik sağlıyor.

HASSAS GÜDÜMLÜ MÜHİMMATLARLA DONATILDI

İki koltuklu Gripen F varyantı, eğitim, ileri görev koordinasyonu ve taktik liderlik rolleri için özel olarak tasarlanmıştır ve bu da onu filo entegrasyonu ve pilot dönüşüm eğitimi için ideal hale getirir. Her iki varyant da, bölgesel rakiplere karşı üstün angajman kabiliyeti sunan Meteor görüş ötesi hava-hava füzeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli hassas güdümlü mühimmatlarla donatılmıştır.

ABD'YE OLAN BAĞIMLILIK AZALIYOR

Tayland, İsveç yapımı SAAB JAS 39 Gripen E/F savaş uçağına yatırım yaparak, İsveç ile uzun süredir devam eden savunma ortaklığını pekiştirirken, F-35 ihalesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD platformlarına bağımlılıktan da uzaklaşıyor. Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri, kanıtlanmış teknoloji, modern mimari ve Saab ile stratejik endüstriyel iş birliğinin bir karışımıyla hava muharebe kabiliyetinin geleceğini güvence altına alıyor.