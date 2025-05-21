Geçtiğimiz haftalarda duyurulan karar, Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma sözleşmelerinden birinin geleceği ve uzun zamandır modern hava kuvvetlerinin temel taşı olarak lanse edilen bir jetin güvenilirliği konusunda soruları gündeme getirdi.

Yabancı basında yer alan habere göre, bu hamle, Endonezya'nın geniş takımadaları üzerindeki egemenliğini sürdürmek için kritik bir adım olan yaşlanan hava kuvvetlerini modernize etme yolunda önemli bir sorun teşkil ediyor.

Fransa'nın Dassault Aviation tarafından üretilen Rafale, hava-hava ve hava-yer görevlerinde mükemmellik sağlamak için tasarlanmış 4.5 nesil çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Her biri 16.900 pound itme gücü sağlayan iki Snecma M88-2 turbofan motoruyla güçlendirilen uçak, Mach 1.8 veya yaklaşık 1.389 mil/saatlik bir maksimum hıza ve 50.000 fitlik bir servis tavanına ulaşıyor.

Delta kanat tasarımı, yakın bağlantılı kanartlarla birleştiğinde olağanüstü manevra kabiliyeti ve yüksek irtifadaki hava muharebelerinde veya ağır yüklü saldırı görevlerinde etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Jetin aviyonik paketi, 100 mili aşan mesafelerde birden fazla hedefi izleyebilen RBE2 aktif elektronik olarak taranan dizi radarını ve pasif hedef tespiti için Optronique Secteur Frontal kızılötesi arama ve izleme sistemini içerir.

Rafale'nin SPECTRA elektronik harp sistemi, füze tehditlerine karşı koymak için radar uyarı alıcıları, sinyal bozucular ve aldatıcı dağıtıcıları entegre eder. 14 sabit nokta ile jet, Meteor görsel ötesi menzilli hava-hava füzesi, MICA kısa menzilli füzeler, SCALP seyir füzeleri ve hassas güdümlü bombalar dahil olmak üzere dokuz tondan fazla mühimmat taşıyabilir.

PAKİSTAN RAFALE'YE DARBE VURDU

Endonezya'nın incelemesinin katalizörü, 7 Mayıs 2025'te bir hava muharebesi sırasında Pakistan'ın Çin yapımı J-10C savaş uçakları tarafından Hint Hava Kuvvetlerine ait 3 Rafale'nin düşürüldüğüne dair iddiaların ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Pakistan ordusu, PL-15E uzun menzilli hava-hava füzeleriyle donatılmış J-10C'lerinin, tartışmalı bölge üzerindeki bir çatışmada Rafale'ler de dahil olmak üzere beş Hint savaş uçağını imha ettiğini duyurdu.

Endonezya'nın Rafale'yi satın alması, yaşlanan F-16, Rus Sukhoi Su-27 ve Su-30, İngiliz Hawk ve Güney Kore KAI T-50 filosunu değiştirmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak başladı. Üç aşamada tamamlanan sözleşme (Eylül 2022'de altı jet, Ağustos 2023'te 18 jet ve Ocak 2024'te 18 jet) 42 uçağın tamamını 2026'ya kadar teslim etmeyi hedefliyor.

Anlaşma, silahlar, simülatörler ve akıllı hangarlar ile lojistik sistemleri gibi altyapı iyileştirmelerinin yanı sıra Temmuz 2025'te Fransa'da başlayacak pilot eğitimini de içeriyor. Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Rafale'nin Endonezya'nın hava sahası egemenliğini, özellikle Hint Okyanusu'ndan Papua Yeni Gine'ye kadar uzanan 17.000 adadan oluşan takımadalar üzerindeki egemenliğini artırmadaki rolünü vurguladı.

Endonezya Savunma Bakanlığı, incelemenin kapsamını kamuoyuna açıklamadı ancak ülkenin savunmadan sorumlu I. Komisyonu'nun kıdemli üyelerinden Dave Laksono, raporların yorumlanmasında dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Laksono, çatışma bölgelerinden gelen doğrulanmamış iddiaların yalnızca bir silah sisteminin etkinliğini belirlememesi gerektiğini, ABD yapımı F-16 ve F-22 gibi gelişmiş platformların bile karmaşık savaş senaryolarında kayıplar yaşadığını belirtti. Laksono'nun yorumları, Rafale'nin yetenekli bir platform olmaya devam ettiği yönündeki Jakarta'daki daha geniş bir görüşü yansıtıyor, ancak iddialar, anlaşmanın 8,1 milyar dolarlık fiyat etiketi göz önüne alındığında incelemeyi hak ediyor.