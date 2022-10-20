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Dünya

F-35 resmen çakıldı! Alev topuna döndü

ABD'nin Utah eyaletinde F-35 savaş uçağı, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde piste inerken yere çakıldı. Utah itfaiyesi, F-35 jetinin çakılmasıyla üsteki yaklaşık 10 dönümlük alanın alev topuna döndüğünü duyurdu.

IHA20 Ekim 2022 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
F-35 resmen çakıldı! Alev topuna döndü
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ABD'nin Utah eyaletinde eğitim uçuşu için havalanan F-35 savaş uçağı, Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne inişe geçtiği sırada pistin kuzey kesiminde düştü.

F-35 RESMEN ÇAKILDI! ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Utah itfaiyesi, F-35 jetinin çakılmasıyla üsteki yaklaşık 10 dönümlük alanın alev topuna döndüğünü duyurdu.

Acil durum ekipleri olay müdahale ederken, pilot acil fırlatma sistemini kullanarak kazadan kurtuldu. Hava üssünden yapılan açıklamada, pilotun gözlem için yakındaki bir tıp merkezine götürüldüğü belirtildi.

Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Albay Craig Andrle düzenlediği basın toplantısında, pilotun rutin bir eğitim görevinden Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ne döndüğünü belirterek, "Pilotlar olarak hepimiz, yerdeki herhangi bir şeye verilen hasarı azaltmak için her fırsatı değerlendiriyoruz, bu yüzden pilotun fırlatmadan önce herhangi bir binadan veya yerdeki herhangi bir şeyden kaçınmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini biliyorum" dedi.

  • F-35
  • savaş uçağı

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