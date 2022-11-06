F-2 ve F-16'lar havalandı! Bölgede dikkat çeken hamle

Kuzey Kore ile ABD-Güney Kore ittifakı arasındaki gerginlik Seul ve Washington'un bölgede düzenlediği ortak tatbikat ve Pyongyang'ın füze denemeleri nedeniyle artarken, bu kez Japonya ve ABD, Doğu Çin Denizi üzerinde ortak hava tatbikatı düzenledi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin 5 adet F2 savaş uçağı ile katıldığı tatbikatta, ABD kuvvetlerinin ise 2 adet B1 bombardıman uçağı ve 2 adet F-16 savaş uçağı ile yer aldığı kaydedildi.

Tatbikatın Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasının kuzeybatısındaki sular üzerinde gerçekleştirildiği duyuruldu.

Japonya ve ABD'nin ortak hava tatbikatının, Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemelerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.