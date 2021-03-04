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Dünya

Facebook, ABD'deki reklam yasağını kaldırdı

Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra uyguladığı siyasi ve sosyal konulara ilişkin reklam yasağını sonlandırdığını bildirdi.

AA04 Mart 2021 Perşembe 09:36 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 09:37
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Şirketten yapılan açıklamada, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin ardından getirilen reklam yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sonuç olarak, önümüzdeki aylarda bu reklamların hizmetimizde nasıl çalıştığını daha yakından incelemeyi ve daha fazla değişikliğin gerekli olduğu yerleri görmeyi planlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Yasağın kaldırılmasının ardından ABD'de siyasiler ve toplumsal gruplar, bugünden itibaren Facebook ve Instagram'da reklam verebilecek.

Sosyal medya şirketi, geçen yılki başkanlık seçimlerinde sandıkların kapandığı 3 Kasım 2020'de "kaos ve yanlış bilgi paylaşımını önlemek" amacıyla reklam yasağı getirmişti.

Twitter ise 2019'da yaptığı açıklamada, siyasal içerikli reklamları kasım sonundan itibaren yasaklayacağını duyurmuştu.

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