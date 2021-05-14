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Dünya

Facebook ve WhatsApp'a bir ülkeden daha dava

Güney Afrika, Facebook'un WhatsApp verilerini işlemesini mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 18:18 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 18:18
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Bilgi Düzenleme Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işleme politikasını mahkemeye taşımak için çalışmalara başladı.

Ulusal basın kuruluşu The South African'ın haberine göre, düzenleyici kurum, WhatsApp'ın bu yeni politikasından duyduğu endişeye dayanarak, Güney Afrikalı kullanıcılara Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılara sunulan hüküm ve koşulların aynısını sunmasını istedi.

Haberde, WhatsApp ile anlaşmaya varılamaması sonucu, düzenleyici kurumun konuyu mahkemeye taşımak için avukatlara brifing verdiği kaydedildi.

Ocak ayında WhatsApp yeni gizlilik politikasını yayınlayarak, bu gizlilik politikasına onay vermeyenlerin 15 Şubat itibarıyla uygulamayı kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tüm dünyada gelen tepkiler sonrasında da WhatsApp bu uygulamayı 15 Mayıs tarihine ötelemişti.

WhatsApp gizlilik politikasına onay vermeyen kullanıcılarının hesaplarını 15 Mayıs tarihi itibarıyla askıya alacağını, ağustos itibarıyla da bu hesapların silineceğini bildirmişti.

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