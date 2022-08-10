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Dünya

Fanatik Yahudiler Harem-i İbrahim Camisi'ni bastı

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 23:00 - Güncelleme:
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Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 Yahudi yerleşimcinin Harem-i İbrahim Camisi'ne otobüslerle geldiğini ifade etti.

Recebi, İsrail bayrakları taşıyan Yahudi yerleşimcilerin ırkçı sloganlar eşliğinde Harem-i İbrahim Camisi'ne yürüdüğünü aktardı.

Filistinli yetkili, bugünkü baskının, İsrail makamlarının Harem-i İbrahim Camisi'nde Yahudi yerleşimcilerin kullanımına sunacağı asansörün inşasına başlanmasının birinci yılında yapıldığına işaret etti.

- HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİ'NE YÖNELİK İHLALLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

  • Yahudi
  • Harem-i İbrahim Camisi
  • El-Halil

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