23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9364
  • 6,5496
  • 284.915
  • 94625.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi korumasındaki 106 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
 
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 106 fanatik Yahudi'nin gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.
 
Açıklamada ayrıca İsrail polisinin kimlikleri açıklanmayan 3 Filistinliyi gerekçe göstermeksizin Mescid-i Aksa'nın kapılarında gözaltına aldığı ifade edildi.
 
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
 
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA´lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Barış Pınarı Harekatı' soruşturması

Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Barış Pınarı Harekatı' soruşturması

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

"Ankara ile diyalog devam etmeli"

'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

Paçavralar bir bir indiriliyor: SMO bayrağı böyle göndere çekildi

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

İşte o rozetin anlamı! MHP lideri mesaiye başladı

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

Kriz tellalları hüsrana uğradı: Bu yerlilik oranıyla ambargoları anlamsız kalıyor

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

'Gri' kategoride aranıyordu... Kırklareli'nde yakalandı

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı'na destek
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad´da yıllar sonra yeniden ezan sesi duyuldu

Tel Abyad´da yıllar sonra yeniden ezan sesi duyuldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA