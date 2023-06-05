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Dünya

Fanatik Yahudiler saldırı düzenledi

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burka köyüne Yahudi yerleşimciler ile beraberindeki İsrail askerlerinin düzenlediği saldırıda 4 Filistinli açılan ateş sonucu şarapnel parçalarıyla yaralandı.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 02:26 - Güncelleme:
Fanatik Yahudiler saldırı düzenledi
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Filistin Kızılay Derneği yaptığı basın açıklamasında, yaralanan 4 kişinin dışında, 55 Filistinlinin de İsrail askerleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas basına yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Homeş yerleşkesinden İsrail ordusunun himayesinde çıkarak Burka köyündeki Filistinlilerin evlerine saldırdığını belirtti.

Burka köyünün çevresinden 50 kadar Yahudi yerleşimcinin köydeki evleri taş yağmuruna tuttuğunu ifade eden Daglas, taşlı saldırı sonucunda birçok aracın da camlarının kırıldığını yaralanan Filistinlilerin saldırıya karşı koymaya çalıştıkları sırada yaralandıklarını dile getirdi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA, Halil kentinin güneyindeki Musafir Yata beldesinde koyunlarını otlatan bir aileye Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucunda 6 yaşında Filistinli bir çocuğun yaralandığını vücudunda ezik ve morluklar oluştuğunu aktardı.

İsrail sivil toplum kuruluşu Selam el-An Hareketinin internet sayfasında verilen bilgilere göre, Batı Şeria'da kurulan Yahudi yerleşim bölgelerinde 465 binden fazla kişi yaşıyor.

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