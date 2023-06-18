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Dünya

Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenledi

İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

AA18 Haziran 2023 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenledi
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı şekilde tur atıp ayinler düzenlerken, İsrail polisi de Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişini kısıtladı ve bir kısmını gözaltına aldı.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi" kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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