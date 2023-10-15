FAO Türkiye Temsilcisi Gutu suyun hayati önemine işaret etti

Gutu, AA muhabirine, Dünya Gıda Günü'nün bu yıl "Su hayattır, su gıdadır" temasıyla en değerli doğal kaynaklardan olan suya ithaf edildiğine dikkati çekti.

Söz konusu günün açlık ve gıda güvensizliği konusunda küresel farkındalığı artırmayı ve herkesi gıdanın, insanların ve gezegenin geleceği için harekete geçmeye çağırmayı amaçladığını belirten Gutu, bu günün 150'den fazla ülkede ve 50'den fazla dilde kutlandığını söyledi.

Gutu, suyun dünya yüzeyinin çoğunu kaplamasının yanı sıra insan vücudunun da yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğunu ifade ederek, yaşam için gerekli ve iklim, enerji, şehirler, çevre, gıda güvenliği, yoksulluk, cinsiyet eşitliği ve sağlıkla yakından bağlantılı olduğunu söyledi.

2030 yılına kadar herkesin güvenli bir şekilde yönetilen su ve sanitasyona erişiminin sağlanması gerektiğinin altını çizen Gutu, bu nedenle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından suyun hayati önem taşıdığını belirtti.

Gutu, gezegendeki tatlı suyun yüzde 70'inin tarımsal sulamada kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tarımın dönüştürülmesi, küresel su krizine yönelik çözümleri barındırır ve herkes için gıda güvenliğinin yanı sıra su güvenli bir geleceğe ulaşmanın da anahtarıdır. Bugün 2,4 milyar insan su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor, atık suların yüzde 80'i arıtılmadan çevreye salınıyor ve suyla ilgili doğal afetler, yalnızca 2021'de 200 milyar doları aşan doğrudan ekonomik maliyetlere neden oluyor."

ETKİLİ SU YÖNETİMİ İÇİN ÇÖZÜMLER

Artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki baskının büyümesinin, tarım ve sanayide su yoğun uygulamaların artması ve kötüleşen iklim değişikliğinin, suyu daha verimli bir şekilde yönetmek için dönüştürücü adımlar gerektirdiğini vurgulayan Gutu, etkili su yönetimi için önerilerini şöyle sıraladı:

"- Tek ve tepkisel kısa vadeli eylemlerden uzaklaşıp daha bütünsel, bütünleşik ve geleceğe yönelik yaklaşım ve projelere yönelerek daha az suyla daha çok üretmemiz gerekli,

- Hükümetler, özel sektör, akademi ve sivil toplum, su güvenli bir gelecek sağlamak için işbirliğinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma için entegre su kaynakları yönetimine yatırım yapmalı,

- Çiftçiler suyu sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve yönetmek için doğru bilgi ve araçlarla donatılmalı."

Herkesin suya, onun ürettiği besine ve beslediği gezegene değer vermesi gerektiğini belirten Gutu, suyun daha iyi anlaşılmasında, yönetilmesinde, değer verilmesinde ve korunmasında herkesin oynayacağı bir rol olduğunu söyledi.

FAO'nun suyu daha iyi yönetmek, su kayıplarını azaltmak ve su verimliliğini artırmak için çok çeşitli paydaşlarla küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde çalıştığını belirten Gutu, bu amaçla su kaynakları yönetimine yönelik sektörler arası bütünsel ve entegre bir yaklaşımı ve kolayca karşılanabilir su çözümlerini teşvik ettiklerini anlattı.

Gutu, su kaynaklarına ilişkin verileri ve bilgileri küresel düzeyde toplamak, analiz etmek ve yaymak için FAO Su Verimliliği Açık Erişim Portalı (WaPOR) ve AQUASTAT gibi yenilikçi araçları kullandıklarını sözlerine ekledi.