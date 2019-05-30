29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8815
  • 6,5615
  • 243.607
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

FARC'ın sembol ismi Santrich yeniden serbest bırakıldı

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin sembol isimlerinden Santrich, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden çıkarken gözaltına alınmasının ardından tekrar salıverildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kolombiya Başsavcılığı, 2 hafta önce cezaevinden çıktıktan birkaç dakika sonra yeniden gözaltına alınan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol isimlerinden Jesus Santrich'i, Yüksek Mahkemenin kararı uyarınca tahliye edildiğini duyurdu. 
 
Yüksek Mahkemenin, gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan Santrich'in serbest bırakılması yönündeki kararı, ülkedeki yargı erklerinden Devlet Konseyinin, Santrich'in FARC'ın siyasi kolu olan Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün kongredeki temsilcilerinden biri olduğuna işaret eden hükmünün ardından gelmişti.
 
Santrich, başkent Bogota'daki La Picota Cezaevinde geçirdiği bir yılın ardından iki hafta önce Özel Barış Yargısı (JEP) yargıçlarının aldığı karar gereği serbest kalmış ve birkaç dakika içinde hakkında yeni deliller olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alınmıştı.
 
Süreç
 
FARC'ın barış anlaşması gereği Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında olan Santrich geçen yıl 9 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
 
Santrich'in tutuklanması ve süreç sonunda ABD'ye gönderilme ihtimali, barış anlaşmasında krize neden olmuş ve gelişmeler üzerine örgütün önemli isimlerinden Ivan Marquez Kolombiya Kongresine girmeyi reddetmiş ve izini kaybettirmişti.
 
Bu süreçte Anayasa Mahkemesi JEP'ten dosyayı incelemesini ve suçun barış anlaşmasından önce mi sonra mı işlendiğini tespit etmesini istemiş, JEP ise tahliye kararının yanında Santrich'in ABD'ye iade edilmesinin uygun olmadığına da hükmetmişti.
 
Santrich'i ısrarla ABD'ye göndermek istediği bilinen Başsavcı Nestor Humberto Martinez, JEP'in kararı sonrası görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
 
"JEP'in hukuk devletine meydan okumasını desteklemeyeceğim." ifadeleri ile görevi bırakan Martinez'e en çarpıcı destek de yine ABD'den gelmiş, bu ülkenin Bogota'daki Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Martinez için "gerçek bir vatansever" ifadesi kullanılmıştı.
 
Santrich
 
Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, örgütün siyasi partisi FARC'ın da Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında yer almıştı. 

Gökten adeta taş yağdı! Böylesi daha önce görülmedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD: Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek

ABD: Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek

Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü

Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü

Binali Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu

Binali Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

'Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir'

'Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir'

Başkan Erdoğan Putin ile Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelecek

Başkan Erdoğan Putin ile Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelecek

L-UMTAS, tam isabetle vurdu

L-UMTAS, tam isabetle vurdu

Bu Türkiye gerçekten çok farklı!

Bu Türkiye gerçekten çok farklı!
 

POPÜLER HABERLER

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Star Wars evreni ziyarete hazır

Star Wars evreni ziyarete hazır

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA