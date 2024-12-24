Fas: 2024 yılında 32 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

Fas Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin bu yıl göçmen kaçakçılığı yapan 123 suç şebekesini çökerttiği belirtildi.

Bu yıl düzensiz göçle ilgili suçlarda 2023 yılına oranla yüzde 2 artış görüldüğü aktarılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı yapan 425 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Fas'ta 32 bin 449 düzensiz göçmenin yakalandığı vurgulanan açıklamada, bu kişilerden 9 bin 250'sinin yabancı uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sahillerinin Avrupa kıtasına yakın olması dolayısıyla Fas, Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin geçiş merkezi konumunda bulunuyor.