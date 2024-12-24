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Dünya

Fas: 2024 yılında 32 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı

Fas emniyet makamları, 2024 yılında 9 bin 250'si yabancı olmak üzere toplam 32 bin 449 düzensiz göçmeni yakaladıklarını bildirdi.

AA24 Aralık 2024 Salı 19:55 - Güncelleme:
Fas: 2024 yılında 32 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı
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Fas Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin bu yıl göçmen kaçakçılığı yapan 123 suç şebekesini çökerttiği belirtildi.

Bu yıl düzensiz göçle ilgili suçlarda 2023 yılına oranla yüzde 2 artış görüldüğü aktarılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı yapan 425 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

9 BİN 250'Sİ YABANCI UYRUKLU

Fas'ta 32 bin 449 düzensiz göçmenin yakalandığı vurgulanan açıklamada, bu kişilerden 9 bin 250'sinin yabancı uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sahillerinin Avrupa kıtasına yakın olması dolayısıyla Fas, Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin geçiş merkezi konumunda bulunuyor.

  • düzensiz göçmen yakalama
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