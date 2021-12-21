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Dünya

Fas açıklarında dört günde 352 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas sahil güvenlik birimlerinin, son dört günde yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 352 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirildi.

AA21 Aralık 2021 Salı 20:18 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 20:18
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Fas resmi ajansı MAP'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 18-21 Aralık tarihlerinde Kraliyet Deniz Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik birimlerinin geleneksel teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışırken zor durumda kalan 352 düzensiz göçmene yardım ettiği belirtildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu söz konusu göçmenlerin çoğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu bilgisine yer verildi.

Göçmenlerin, Deniz Kuvvetlerince gerçekleştirilen ilk yardım müdahalelerinin ardından en yakın limana nakilleri için Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği kaydedildi.

Fas makamları, 2021 yılı başından bu yana 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildiğini, yasa dışı göç alanında faaliyet gösteren 156 suç şebekesinin ise çökertildiğini duyurmuştu.

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