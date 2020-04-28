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Dünya

Fas cezaevlerindeki koronavirüs vaka sayısı 318'e ulaştı

Fas hapishanelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71'i hapishane görevlisi, 247'si mahkum olmak üzere 318'e yükseldi.

AA28 Nisan 2020 Salı 17:41 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:41
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Fas Hapishaneler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vakalardan 303'ünün Verzezat, 7'sinin El-Kasr el-Kebir, 5'inin Tanca ve 3'ünün Evdaye Hapishanesi'nde tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, toplam 318 vakadan 71'inin hapishane görevlisi, 247'sinin mahkumlarda tespit edildiği aktarıldı.

Fas Hapishaneler Müdürlüğü son yaptığı açıklamada, ülkedeki hapishanelerde vaka sayısının 273'e yükseldiğini, bunlardan 66'sının hapishane görevlisi 207'sinin mahkum olduğunu duyurmuştu.

Fas Sağlık Bakanlığı da koronavirüs nedeniyle ülkedeki toplam can kaybını 163, vaka sayısını 4 bin 246 olarak açıklamıştı.

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