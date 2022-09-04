Fas, Cezayir, Katar ve Libya'daki taraflar, BM Libya Özel Temsilciliğine Bathiliy'nin atamasından memnun

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fas, yeni göreve başlayan BM Libya Özel Temsilcisine tam desteğini ifade ediyor." denildi.

Açıklamada, Fas'ın yeni göreve başlayan BM Özel Temsilcisi Bathiliy ile "Libya'da seçimlerinin yapılmasına yönelik tarafların anlaşması için sarf edeceği çabalarda iş birliği yapmaya hazır olduğu" kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bathiliy'in Afrika Birliği meselelerine kendini adamış seçkin bir diplomat olduğu belirtilerek söz konusu göreve getirilmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Bathiliy'i BM Libya Özel Temsilciliğine atayarak yaptığı "akıllıca seçimi" dolayısıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i tebrik ettiği aktarıldı.

- Katar

Katar Dışişleri Bakanı Bölgesel İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Al-Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bathiliy'in BM Libya Özel Temsilciliği görevine atanmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Huleyfi ayrıca, Libya'da istikrarın güçlendirilmesi ve Libya halkının kalkınma ve refah özlemlerinin gerçekleşmesini umduklarını dile getirdi.

- Libya'daki taraflardan memnuniyet açıklaması

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan olarak atanan Fethi Başağa, yaptıkları ayrı açıklamalarda, Bathiliy'in BM Libya Özel Temsilciliği görevine atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün, Aralık 2021'den bu yana boş olan BM Libya Özel Temsilciliği görevine, Senegalli diplomat Bathiliy'i atadığı duyurulmuştu.

- Abdoulaye Bathiliy kim?

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesinden doktora derecesine sahip Bathiliy, Cheikh Anta Diop Üniversitesinde 30 yıldan fazla tarih dersi verdi.

Bathiliy, Senegal'de çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu, Mali ve Orta Afrika dahil olmak üzere, BM'de üst düzey görevler yürüttü.

Abdoulaye Bathiliy; İngilizce, Fransızca, Soninke ve Wolof dillerini biliyor.

