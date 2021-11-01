Fas: Cezayir'in Fas üzerinden İspanya'ya doğal gaz tedarikini durdurma kararının etkisi çok az

AA 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:13 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:13

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Hidrokarbonlar ve Madenler Ulusal Ofisi (ONHYM) ile Fas Elektrik ve İçme Suyu Ulusal Ofisi (ONEE) ortak açıklama yayımladı.

Cezayir yönetiminin Avrupa- Mağrib doğal gaz boru hattı ile ilgili sözleşmeyi yenilememe yönünde aldığı kararın, "ulusal elektrik sisteminin performansı üzerinde çok az etkisi olacağı" aktarılan açıklamada, "Bu karar göz önüne alınarak, ülkenin elektrik arzının sürekliliğini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Fas üzerinden İspanya'ya doğal gaz tedarik edilmesini öngören sözleşmenin yenilenmemesi kararı aldığı belirtilmişti.

Söz konusu sözleşme Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach ile Fas Elektrik ve Su Kurumu arasında 31 Ekim 2011'de imzalanmıştı.

Fas, bu boru hattından geçiş hakkı olarak gelir elde etmesinin yanı sıra ülkenin kuzey ve doğusundaki iki elektrik santralini işletmek için kullanılan yıllık doğal gaz tedarikinden faydalanıyordu.

Cezayir, ilki 1996'da hizmete giren İber Yarımadası'nın güneyine (İspanya ve Portekiz) ulaşan "Mağrip - Avrupa" boru hattı olmak üzere iki hat ile İspanya'ya gaz sağlıyordu.

2011 yılında hizmete açılan ikinci hat "Medgaz" ise Cezayir'in "Beni Saf" kasabasından İspanya'nın Almeria kentine doğrudan bağlanıyor ve yılda 8 milyar metreküp taşıma kapasitesi bulunuyor.

Sonatrach, 2018'de İspanya'ya yıllık 9 milyar metreküp gaz tedarik sözleşmesini 10 yıllığına yenilemişti.

Cezayir Enerji Bakanlığından 27 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in İspanya'ya doğal gaz tedarik etmesi konusunda alternatif hat (Medgaz) üzerinden güvence verdiği bildirilmişti.