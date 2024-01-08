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Dünya

Fas Filistin için kıyamda! ''Mücadeleye devam edeceğiz''

Fas'ta işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insanlık ve savaş suçlarını durdurulması talebiyle Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
Fas Filistin için kıyamda! ''Mücadeleye devam edeceğiz''
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Fas'ın kuzeyindeki Meknes kentinde sokağa inen çok sayıda Faslı, İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek verdi.

Filistin direnişini desteklediklerini ifade eden göstericiler, "Ne olursa olsun zafer kazanılmalı", "Ey şehit sen rahat uyu", "Mücadeleye devam edeceğiz" ve "Filistin damarlarımda akan kandır, infaz da etseler bunu unutmam" şeklinde sloganlar attı.

Arap ve İslam ülkelerinden Gazze'deki saldırıları durdurmak için gayret etmelerini isteyen göstericiler, İsrail'e verdikleri desteği sonlandırmaları için ABD yönetimi ve Batılı ülkelere baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Fas'ın birçok şehrinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleniyor.

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