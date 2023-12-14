Fas: Gazze'deki durum çok zor ve dayanılmaz

Burita, dün Fas'a gelen İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile başkent Rabat'ta basın toplantısı düzenledi.

Faslı Bakan, Gazze Şeridi'nde savaşın devam etmesiyle durumun çok zor olduğunu ve artık dayanılmaz bir hal aldığını kaydetti.

Gazze'deki askeri eylemlerin bir an önce durdurulmasını, sivillerin hedef alınmamasını, insani yardımların yeterli ve engellenmeden ulaştırılmasını desteklediklerini vurgulayan Burita, uluslararası topluma, "Orta Doğu'daki krizleri yönetme mantığından, kalıcı ve adil bir barış inşa etme mantığına taşıyan yaklaşım sergilemesi" çağrısında bulundu.

Burita ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni iki devletli çözüm ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti inşasını gerektiren gerçek manada bir politik süreç başlatılması konusundaki sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

Fas Dışişleri Bakanı, ülkesinin Orta Doğu'daki kriz için "Filistin halkının meşru hakları ile İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşama hakkını dikkate alan acil ve kalıcı bir çözümü" desteklediğini ifade etti.

- "Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı var"

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise Filistinlilerin kendi devletlerini kurmaya hakkı olduğunu zira Filistin halkının sesini duyurmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Albares, "Savaşın sona ermesini ve yardımların ulaştırılmasını destekliyoruz. Bu nedenle Filistinlilere yaptığımız yardım miktarını üç katına çıkardık." dedi.

İspanyol Bakan Alberes, Kasım ayında kurulan yeni hükümette dışişleri bakanlığı görevine yeniden atanmasının ardından Fas'a yaptığı ilk ziyaret kapsamında dün Rabat'a gelmişti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 104 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.