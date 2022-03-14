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Dünya

Fas ile BAE arasında kritik görüşme

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan el-Cabir, iki ülke arasındaki sanayi ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi görüştü.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 13:39
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Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, BAE'li Bakan Cabir, resmi temaslarda bulunmak üzere dün başkent Rabat'a geldi.

Temaslarını bugün de sürdüren Cabir, Fas'lı mevkidaşı Mezzur ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve ortak sanayi projelerini hayata geçirmek için uygulanacak yöntemleri ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasında endüstriyel entegrasyon alanında iş birliği yollarını araştırmak için ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

Söz konusu çalışma grubunun iki ülkede istihdam yaratılmasına katkıda bulunacak ortak projelere öncülük edeceği kaydedildi.

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