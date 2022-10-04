Fas ile Yemen arasında imzalar atıldı

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen törende, mutabakat zaptını, Fas'ı temsilen Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Yemen'i temsilen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek imzaladı.

İmza töreni sonrasındaki basın toplantısında konuşan Fas Dışişleri Bakanı Burita, Yemen'deki mevcut koşulların, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini geciktirdiğini ifade etti.

Burita, siyasi istişare mekanizmalarının oluşturulmasını da kapsayan iş birliği anlaşmasının, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi adına somut bir adım olduğunu söyledi.

Nasır Burita, anlaşmaların enerji, spor, medya, siyasi ve diplomatik istişare alanlarında iş birliğini kapsadığını belirtti.

Yemen'deki iç savaşı değerlendiren Burita, "Fas, Yemen'de meşru hükümetten yana ve ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden inşa edilmesini istiyor." ifadesini kullandı.

Burita, "Husiler tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarını" kınadığını belirttiği konuşmasında, eylemlerin "Bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ettiğini" kaydetti.

İran'ın, Arap ülkelerindeki birtakım ayrılıkçı grupları desteklediğini söyleyen Burita, bu durumun, bölgesel ve uluslararası barış için tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Yemen Dışişleri Bakanı Mubarek ise ülkesinde 2 Ekim'de sona eren ateşkesin, Husiler tarafından birçok ihlale uğratılmasına rağmen, Yemenliler için birçok konuyu konuşma fırsatı sunan bir süreç oluşturduğunu dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de 6 aydır devam eden ateşkesin uzatılamamasından üzüntü duyduğunu belirtmişti.