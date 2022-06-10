Fas: İspanya ile müzakereler tatmin edici adımlarla ilerliyor

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında İspanya ile müzakerelere değindi.

Baytas, "İspanya ile görüşmeler oldukça tatmin edici adımlarla ilerliyor ve dosyalar birbiri ardına ele alınıyor." diye konuştu.

Ülkesinin İspanya dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde bulunan refakatsiz çocukları iade etmek için çalışacağını kaydeden Baytas, iade işlemlerinin yavaşlığının, başta idari ve adli olmak üzere dosyanın karara bağlanmasını geciktiren bazı engellerle ilgili olduğunu sözlerine ekledi.

- İspanya-Fas ilişkileri

İki ülke arasındaki kriz, İspanya'nın Batı Sahra'da Polisario Cephesi'nin Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi 22 Nisan 2021'de Kovid-19 tedavisi görmesi için ülkeye getirmesi ve Fas'ın buna tepki vererek hemen büyükelçisini geri çekmesiyle başlamıştı.

Fas yönetiminin 17-19 Mayıs 2021'de Ceuta'da sınır kontrolünü bırakması sonucu 8 bin 500'den fazla düzensiz göçmenin yüzerek sahilden İspanya tarafına geçmesi de iki ülke arasındaki gerginliği artırmış, İspanya sınıra ordu göndermişti.

Yaklaşık 10 ay boyunca üst düzey temasların durduğu İspanya ve Fas ilişkileri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Fas Kralı 6. Muhammed'e 13 Mart'ta gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamasıyla yeni bir sürece girmişti.

Sanchez'in ramazanda Fas'a giderek, Kral 6. Muhammed ile iftar programına katılmasıyla normalleşme süreci başlamıştı.

Son olarak İspanya Başbakanı Sanchez, Savunma Bakanı Margarita Robles ve İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın cep telefonlarının, İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılım programınca 2021 Mart ve Haziran aylarında (Fas ile krizin olduğu dönemde) izinsiz giriş yapılarak dinlenmesi olaylarının arkasında Fas'ın olduğu iddiaları ortaya atılsa da İspanyol hükümeti, Fas'ı suçlayacak söylemlerden kaçınmıştı.