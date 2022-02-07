Fas, Kovid-19 nedeniyle iki aydır kapalı olan hava sahasını yeniden açtı

AA 7 Şubat 2022 Pazartesi 20:56 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 20:56

Fas basınında yer alan haberlere göre, Kazablanka'daki Uluslararası 5. Muhammed Havalimanı, bugünden itibaren Avrupa'dan gelen ilk uçuşları karşılamaya başladı.

Ülkeye gelen yolcuların, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer tarafından onaylanan tedbirler ve uygulamalara tabi tutulduğu kaydedildi.

Fas yönetimi, geçen hafta yaptığı açıklamada, 29 Kasım'dan bu yana Omicron varyantı nedeniyle kapalı olan hava sahasının 7 Şubat itibarıyla yeniden açılacağını duyurmuştu.

Açıklamada, yolcuların aşı pasaportu ile negatif PCR testini ibraz etmeleri gerektiği aktarılmıştı.

Fas'ta son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 593 kişiye ulaşırken, vaka sayısı 1 milyon 243 bin 147'ye yükseldi.