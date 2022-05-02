Fas Kralı 958 mahkum için af kararı verdi

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 958 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.



Açıklamada, mahkumlardan 29'unun "terör" suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edilerek, söz konusu mahkumların "fikir ve eylemlerinden" pişmanlık duydukları kaydedildi.



Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.



Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkede Ramazan Bayramı başlangıcını 2 Mayıs Pazartesi olarak açıklamıştı.