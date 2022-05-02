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Dünya

Fas Kralı 958 mahkum için af kararı verdi

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla 958 mahkum hakkında af kararı verdi.

AA2 Mayıs 2022 Pazartesi 04:03 - Güncelleme:
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Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 958 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, mahkumlardan 29'unun "terör" suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edilerek, söz konusu mahkumların "fikir ve eylemlerinden" pişmanlık duydukları kaydedildi.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, ülkede Ramazan Bayramı başlangıcını 2 Mayıs Pazartesi olarak açıklamıştı.

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