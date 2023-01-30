Fas, Libya için seçimleri işaret etti

Fas Dışişleri Bakanı Burita, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ile başkent Rabat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya'daki yönetimsel meşruiyet tartışmalarına dikkati çeken Burita, "Bu meselenin çözümü ancak başkanlık ve genel seçimlerin gerçekleşmesiyle mümkün olur." dedi.

Halkın da gerçekleşecek seçimler sayesinde yöneticilerine kavuşacağının altını çizen Burita, Libya'da seçimlerin önündeki engelleri üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Libyalı yetkililerin BM ve uluslararası çabalarla seçimleri en kısa zamanda gerçekleştirmeleri temennisinde bulunan Burita, Libyalılara geçiş sürecini mutabakatla yönetmeleri çağrısında bulundu.



BM Libya Özel Temsilcisi Bathily de Libya'nın istikrarına katkıları çerçevesinde Fas'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Çözüme katkı için Libya'ya komşu ülkelere büyük rol düşüyor." dedi.

Bathily, Libyalıların istikrar için güçlü kurumlar oluşturmaya istekli olduğuna işaret etti.

- LİBYA'DAKİ SEÇİM ÇIKMAZI



Fas, 2020 ve 2021'de Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisini temsilen bir araya gelen 13+13 Komitesinin diyalog görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Sonuncusu Ocak 2021'de Fas'ın Buznika kentinde gerçekleşen görüşmelerde ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin seçimine ilişkin kriterlerin çoğu üzerinde anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimler, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki temelde uzlaşamaması nedeniyle planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat 2022'de ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş; 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi çifte vatandaşlığı olanlar ile askerlerin, Devlet Başkanlığı seçimlerine adaylığının engellenmesini isterken, TM buna izin verilmesinde ısrar ediyor.