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Dünya

Fas, Libya'da yalnızca UMH yönetimini tanıyor

Fas'ın Libya'da yalnızca, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) meşru kabul ettiği belirtildi.

AA02.02.2020  09:28 - Güncelleme: 02.02.2020  09:51

Libya Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi yaptı.

Burita, görüşmede Seyyale'ye Libya'nın tek meşru yönetimi olarak Trablus'taki UMH yönetimini kabul ettiklerini bildirdi.

Fas'ın UMH'ye tam destek verdiği belirtilen açıklamada, Suheyrat Anlaşması ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre ülkenin tek meşru yönetiminin UMH olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Fas'ın Libya'ya dış müdahaleyi kabul etmediği de belirtildi.

Öte yandan Seyyale görüşmede Burita'ya Fas'ın Libya konusunda daha önemli rol oynamasını arzuladıklarını iletti.

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