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Dünya

Fas orman yangınıyla boğuşuyor! 6 bin 600 hektarlık alan kül oldu

Fas'ın kuzeyinde çıkan yangınların, 6 bin 600 hektar ormanlık alana zarar verdiği bildirildi.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:24 - Güncelleme:
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Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki El-Araiş, Vezzan, Taza, Tatvan ve Şafşavan kentlerinde 6 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin bilgi verildi.

İtfaiyecilerin söz konusu kentlerdeki 6 yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, bunlardan üçünün tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, çalışmaların, yangınların civar köylere sıçramaması ve bölge halkının can güvenliğinin sağlanmasına odaklandığı, bu nedenle 20 köyün boşaltıldığı belirtildi.

Fas'ta ormanlar, ülke topraklarının yüzde 12'sini oluşturuyor. Her yıl orman yangınlarının yaşandığı ülkede yıl başından bu yana yaklaşık 165 yangın çıktı.

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