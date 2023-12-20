İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1322
  • EURO
    31,9006
  • ALTIN
    1903.25
  • BIST100
    7662.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Fas Parlamentosu önünde İsrail protestosu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Fas Parlamentosu önünde onlarca kişi tarafından protesto etti.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
Fas Parlamentosu önünde İsrail protestosu
ABONE OL

Fas'ta bir grup, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde bir araya geldi.

Protestocular, "Gazze'ye yönelik saldırıları ve uluslararası toplumun bu saldırıları sona erdirememesini" kınayan sloganlar attı.

"Batılı ülkelerin İsrail'e sağladığı desteği" kınayan göstericiler, normalleşme anlaşması başta olmak üzere İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların iptal edilmesini talep eden pankartlar açtı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Marakeş kentinde düzenlenen 6. Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, iki aydan uzun süredir abluka ve yıkımla karşı karşıya olan Gazze Şeridi'nde barışın iki devletli çözümden başka bir alternatifi olmadığını söylemişti.

  • İsrail saldırısı
  • Gazze protestosu
  • Fas Parlamentosu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.