Fas Parlamentosu önünde İsrail protestosu

Fas'ta bir grup, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde bir araya geldi.

Protestocular, "Gazze'ye yönelik saldırıları ve uluslararası toplumun bu saldırıları sona erdirememesini" kınayan sloganlar attı.

"Batılı ülkelerin İsrail'e sağladığı desteği" kınayan göstericiler, normalleşme anlaşması başta olmak üzere İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların iptal edilmesini talep eden pankartlar açtı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Marakeş kentinde düzenlenen 6. Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, iki aydan uzun süredir abluka ve yıkımla karşı karşıya olan Gazze Şeridi'nde barışın iki devletli çözümden başka bir alternatifi olmadığını söylemişti.

