İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2022 Cuma / 8 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8813
  • EURO
    16,3462
  • ALTIN
    956.196
  • BIST100
    2042.01
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fas, Ukrayna-Rusya savaşının tahıl ithalatını etkilemeyeceğini açıkladı
Dünya

Fas, Ukrayna-Rusya savaşının tahıl ithalatını etkilemeyeceğini açıkladı

Fas hükûmeti, Ukrayna-Rusya savaşının tahıl ithalatına ciddi bir etkisinin olmayacağını bildirdi.

AA11 Mart 2022 Cuma 01:10 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 01:11
ABONE OL

Fas Hükûmet Sözcüsü Mustafa Baytas, haftalık kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Baytas, "Ukrayna ve Rusya, Fas'ın Fransa'dan sonra ikinci ve üçüncü tahıl ithal ettiği ülkeler." dedi.

Buğdayın Ukrayna'dan gerçekleştirilen ithalattaki payının yüzde 15, Rusya'dan yapılan ithalattaki payının ise yüzde 3 olduğunu ifade eden Baytaş, savaştan önce önemli miktarda buğday alındığını kaydetti.

Fas hükûmeti, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'ta ithal edilen buğday fiyatlarındaki farkı üstleneceğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.