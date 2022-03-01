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Dünya

Fas, Ukrayna'dan 1534 vatandaşını tahliye etti

Fas Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle dünden itibaren 1534 Fas vatandaşının çevre ülkeler üzerinden tahliye edildiğini duyurdu.

AA1 Mart 2022 Salı 02:21 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 02:21
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Adı açıklanmayan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Fas resmi haber ajansı MAP'a yaptığı açıklamada, 720'si Polonya, 384'i Romanya, 300'ü Slovakya ve 130'u da Macaristan üzerinden olmak üzere 1534 Fas vatandaşının Ukrayna'dan tahliye edildiğini kaydetti.

Aynı yetkili, Fas Dışişleri Bakanlığının, 4'ü eski konsolos olmak üzere yaklaşık 20 konsolosluk çalışanını, Ukrayna'dan dört komşu ülkeye getirilen Faslılara gerekli yardımı sağlama konusunda Fas büyükelçiliklerine desteğe gönderdiğini kaydetti.

Ukrayna'da eğitim gören Faslı öğrencilerin aileleri dün, çocuklarının tahliye edilerek ülkeye getirilmesi talebiyle başkent Rabat'ta gösteri düzenlemişti.

Fas Kraliyet Havayollarından pazar günü yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da ikamet eden Fas vatandaşlarının tahliyesi için 2 Mart Çarşamba gününden itibaren 3 uçuş gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Rabat yönetimi, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına "ikamet yerlerini terk etmemeleri, güvenlik talimatları ve önlemlerine uymaları" çağrısında bulunmuştu.

Fas'ın Kiev Büyükelçiliğinden 25 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Rabat yönetiminin, vatandaşlarını tahliye etmek için komşu ülkelerle koordinasyon halinde olduğu vurgulanmış ve ülkeden ayrılmak isteyenlere Romanya, Macaristan ve Slovakya'ya geçmek üzere sınır kapılarına gitmeleri talimatı verilmişti.

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