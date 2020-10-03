Fas ve ABD arasında imzalar atıldı: İş birliği yapacaklar

AA 03 Ekim 2020 Cumartesi 07:56 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:22

Fas Ulusal Savunma İdaresinden sorumlu Bakan Abdüllatif Ludi ve Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Fas'ın başkenti Rabat'ta resmi ziyaret kapsamında bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Burita, Rabat ve Washington arasında ortak tehditlere karşı 10 yıllık askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması imzalandığını söyledi.

Burita, anlaşmanın, Fas'taki askeri ve savunma sanayisinin modernizasyonu çabaları çerçevesinde yapıldığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Esper de konuşmasında, (Fas'ta her yıl yapılan) Afrika Aslanı askeri tatbikatında da kanıtlandığı üzere, anlaşmanın, "Fas, ABD ve Afrika ülkeleri arasındaki üçlü iş birliğinin kapılarını açacağını" vurguladı.

Fas, 2007 yılında ABD ile birçok Afrika ülkesinin katılımıyla, savaş becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Afrika Aslanı" tatbikatını düzenlemişti.

Öte yandan, Fas Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ludi'nin Mark Esper'le ayrıca görüştüğü kaydedildi.

İkili görüşmede, ortak askeri projeler ele alınırken aynı zamanda ABD'nin Fas'a yapacağı savunma sanayi yatırımları görüşüldü.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Tunus ve Cezayir'le başlayan Kuzey Afrika turuna Fas'la devam ediyor.