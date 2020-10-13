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Dünya

Fas ve Cezayir'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları yükseldi

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Fas'ta 2 bin 685'e, Cezayir'de 1818'e yükseldi.

AA13 Ekim 2020 Salı 22:52 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 22:52
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Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 49 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 185 kişinin virüse yakalandığı, 1964 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 685'e, vakaların 156 bin 946'ya, iyileşenlerin ise 131 bin 462'ye çıktığı kaydedildi.

- CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 9 kişi daha yaşamını yitirdi ve 174 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1818'e, vaka sayısı 53 bin 399'a, iyileşen hasta sayısı 37 bin 492'ye ulaştı.


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