Fas ve Cezayir'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları yükseldi

AA 13 Ekim 2020 Salı 22:52 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 22:52

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 49 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 185 kişinin virüse yakalandığı, 1964 kişinin de iyileştiği belirtildi.



Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 685'e, vakaların 156 bin 946'ya, iyileşenlerin ise 131 bin 462'ye çıktığı kaydedildi.



- CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 9 kişi daha yaşamını yitirdi ve 174 yeni vaka tespit edildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1818'e, vaka sayısı 53 bin 399'a, iyileşen hasta sayısı 37 bin 492'ye ulaştı.





