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Dünya

Fas ve Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Fas'ta 21'e, Cezayir'de 26'ya çıktı.

AA27 Mart 2020 Cuma 21:46 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 21:46
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Fas Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Müdürlüğü Temsilcisi Muhammed el-Murabıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Vaka sayısının da 58 artarak 333'e ulaştığını belirten Murabıt, virüse yakalananlardan 11 kişinin ise iyileştiğini kaydetti.

Fas'ta dün Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10, vaka sayısı ise 275 olarak açıklanmıştı.

Cezayir

Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, vaka sayısı 409'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'dan 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede 42 yeni vaka tespit edildiğini kaydeden Fevrar, 29 kişinin ise tedavisi sonrası taburcu edildiğini aktardı.

Fevrar önceki açıklamasında salgının ülkenin 48 bölgesinden 39'una yayıldığını, vakaların yaklaşık yarısının ise el-Buleyde vilayetinde tespit edildiğini belirtmişti.

Cezayir'de son yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 25, vaka sayısı ise 367 olarak duyurulmuştu.

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