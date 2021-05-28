Fas ve İspanya arasında kriz sürüyor

AA 28 Mayıs 2021 Cuma 07:41 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 07:41

Fas Meclisindeki partiler, İspanya'nın Batı Sahra meselesindeki tutumunun, Fas'ın toprak bütünlüğünü koruma çabalarına aykırı olduğunu bildirdi.

İspanya'nın ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi ülkeye kabul etmesiyle Rabat-Madrid arasında patlak veren diplomatik kriz, Fas gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin Mecliste temsil edilen 9 partinin genel sekreterleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hükümetten konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre partiler, Madrid yönetiminin, sorun çıkarma ve Fas'ın toprak bütünlüğünü koruma çabalarına muhalif hareket etme isteği içinde olduğunu ve böylelikle iki ülke arasındaki güveni sarstığını ve karşılıklı saygıyı ihlal ettiği görüşünü aktardı.

Gali'nin İspanya'ya kabul edilmesinin krizin gerçek sebebini teşkil ettiği belirtilen açıklamada, İspanya'nın tutumunun, Fas'ta ulusal düzeyde ehemmiyet arz eden Batı Sahra davasına zarar vermeyi hedeflediği kaydedildi.

- İSPANYA İLE FAS ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'de başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.



FASLI MUHALEFET PARTİSİ: İSPANYA İLE YAŞANAN KRİZİN SEBEBİ, POLİSARİO LİDERİ GALİ'NİN HİMAYE ALTINA ALINMASI

Fas'taki muhalefet partilerinden İlerleme ve Sosyalizm Partisi, Rabat-Madrid arasında yaşanan diplomatik krizin asıl nedeninin, İspanya hükümetinin Batı Sahra'da ayrılıkçı Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi himayesi altına alması olduğunu belirtti.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümetinin Gali'yi Logrono kentinde ağırladığı ve onu himaye ederek işlediği insanlık suçlarına rağmen yargı önüne çıkmasını engellediği kaydedildi.

İki ülkenin "yeniden güvenli ilişkilere geri dönmesinin" karşılıklı maslahatların eşit derecede dikkate alınmasına bağlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Krallığın, kuzey komşusu tarafından gelen "düşmanca ifadelerin" kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, krizin bitmesi için "İspanya'nın, Faslıların milli duygularına dokunan hatasının farkına varması ve Fas'ın yüksek çıkarlarına saygı duyması gerektiği" vurgulandı.