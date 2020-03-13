AA 13 Mart 2020 Cuma 15:02 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:02

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta İspanya'dan Kazablanka'ya gelen 39 yaşında bir kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Hastanın Kazablanka'da bir hastanede karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi.

Fas'ta 10 Mart'ta 89 yaşındaki bir kadın koronavirüsten hayatını kaybetmişti.

- LÜBNAN'DA VAKA SAYISI 77



Lübnan Sağlık Bakanlığı ise ülkede 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve virüse yakalananların sayısının 77'ye çıktığını duyurdu.

Lübnan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.