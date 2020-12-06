İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Aralık 2020 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,472
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fas ve Ürdün'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı
Dünya

Fas ve Ürdün'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 245'e, Ürdün'de 3 bin 56'ya yükseldi.

AA06 Aralık 2020 Pazar 23:37 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 23:37
ABONE OL

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 61 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 919 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 608 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 245'e, vakaların 379 bin 657'ye, hastalığı yenenlerin sayısının ise 331 bin 301'e çıktığı kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 576 kişinin enfekte olduğu ve tedavisi tamamlanan 4 bin 981 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 56'ya, vaka sayısının 240 bin 89'a yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 187 bin 444 olduğu ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.