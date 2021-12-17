Fas yönetiminden Omicron varyantı açıklaması: Engelledik

AA 17 Aralık 2021 Cuma 00:41 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 00:41

Hükümet sözcüsü Mustafa Baytas, düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla ülkeye yapılacak doğrudan uçuşların 31 Aralık'a kadar uzatılması kararı ve buna yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Sınırlar açıkken önceki varyantların ülkeye kolaylıkla girdiğine işaret eden Baytas, "Uçuşları askıya alma kararıyla aşı kampanyasıyla elde ettiğimiz kazanımları korumayı amaçlıyoruz." dedi.

"Her saat değişen ve dalgalanmalar yaşanan bir durumla karşı karşıyayız. Hükümetin görevi ise halkın sağlığını ve elde ettiği kazanımları korumaktır ve değişmeler doğrultusunda kararlar almaktır." diyen Baytas, uçuşların askıya alınmasıyla yeni varyantın ülkeye kolayca girmesinin engellendiğini kaydetti.

Baytas, kararın, turizm sektörüne yansımaları olacağını ancak asıl önceliklerinin ölümlerin önüne geçmek olduğunu sözlerine ekledi.

Fas yönetimi, 28 Kasım pazar günü, ülkeye yönelik tüm uçuşları Omicron varyantı nedeniyle iki hafta boyunca askıya aldığını duyurmuştu. Daha sonra bu karar 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı.